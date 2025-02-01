2025 Asya Kış Oyunları Medya Merkezi Açıldı

HARBİN, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Harbin kentinde açılan 2025 Asya Kış Oyunları Ana Medya Merkezi, 31 Ocak 2025.
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de düzenlenecek 2025 Asya Kış Oyunları'nın açılış törenine bir hafta kala Ana Medya Merkezi cuma günü resmen faaliyete geçti. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)
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