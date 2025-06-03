2025 Çin-Kaliforniya İş Forumu Düzenlendi - Son Dakika
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2025 Çin-Kaliforniya İş Forumu Düzenlendi

03.06.2025 16:00
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Forum, iki bölgede ekonomik ve kültürel işbirliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

LOS ANGELES, 3 Haziran (Xinhua) -- 2025 Çin- Kaliforniya İş Forumu, Çin ve ABD'den yaklaşık 500 girişimci ve yetkilinin katılımıyla düzenlendi. Pazartesi günü gerçekleştirilen forum, ekonomik, ticari ve kültürel etkileşimi derinleştirmeyi amaçlıyor.

Çin'in Los Angeles Başkonsolosu Guo Shaochun açılış konuşmasında Çin ile Kaliforniya arasında ticaret, eğitim, iklim değişikliği, kültür ve turizm gibi birçok alanda uzun vadeli ortaklıklar kurulduğunu söyledi.

Guo, forumun "Çin ile Kaliforniya arasındaki politika diyaloğu, iş ağı oluşturma, ekonomik ve ticari işbirliği ve halklar arası etkileşim açısından önemli bir platform olduğunu vurguladı.

Los Angeles Belediye Başkan Yardımcısı Dilpreet Sidhu da konuşmasında ticaret, turizm, iklim değişikliği, eğitim ve spor gibi alanlarda Çin ile Los Angeles arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti. Sidhu, Çin'le uzun süredir devam eden ortaklığı güçlendirmeye istekli olduklarını ifade etti.

"Los Angeles ile Çin arasında uzun süredir devam eden ticari ilişkiler ve kritik iklim işbirliğine yeniden dikkat çekme fırsatı bulduğum için minnettarım" diyen Sidhu, Çin'in Los Angeles'taki işletmeler için en önemli ihracat pazarı ve kilit öneme sahip ortak olduğunu belirtti.

Çin, ABD eyaletleri arasında en büyük ekonomiye sahip olan Kaliforniya'nın en büyük ticaret ortaklarından biri konumunda.

İklim değişikliğiyle mücadelede Kaliforniya ile Çin arasındaki işbirliği potansiyeline değinen Kaliforniya Eyaleti Ulaştırma Bakanı Toks Omishakin ise iki tarafın da yeşil ulaşım ve yeni teknoloji geliştirme alanlarındaki işbirliğini derinleştirebileceğine işaret etti.

Bu yılın Onur Konuğu Eyaleti olan Çin'in doğusundaki Fujian eyaleti, son yıllarda Kaliforniya ile çeşitli alanlarda yürüttüğü işbirliğinden olumlu sonuçlar elde etti. İki taraf forum sırasında bir dizi işbirliği anlaşması imzaladı.

Fujian Vali Yardımcısı Wang Jinfu, iki tarafa da ekonomik ve ticari bağlantıları geliştirme, karşılıklı fayda sağlayan işbirliği alanını genişletme, yeşil ve düşük karbonlu kalkınmayı ortaklaşa teşvik için teknolojik işbirliğini güçlendirme ve halklar arası bağları daha da yakınlaştırmak üzere etkileşim ve karşılıklı öğrenmeyi derinleştirme çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Kaliforniya, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Kültür, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025 Çin-Kaliforniya İş Forumu Düzenlendi - Son Dakika

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