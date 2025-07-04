Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-DUS) 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 24-30 Haziran'da tercihleri alınan 2025-DUS 1. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Son Dakika › Güncel › 2025 Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?