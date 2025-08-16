2025 Dünya Oyunları'nda Ödül Töreni

CHENGDU, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda erkekler hızlı tırmanış bireysel 4 branşında düzenlenen ödül töreninde poz veren altın madalya kazanan Çinli sporcu Long Jianguo (ortada), gümüş madalya kazanan Endonezyalı sporcu Kiromal Katibin (solda) ve bronz madalya kazanan Kazak sporcu Rishat Khaibullin, 15 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Chen Cheng/Xinhua)
