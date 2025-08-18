2025 Dünya Oyunları\'nın Kapanışı

CHENGDU, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nın kapanış töreni, pazar günü havai fişek gösterileri, ses sanatçılarının performansları ve Uluslararası Dünya Oyunları Birliği'nin bayrak devir teslim süreciyle sona erdi.
