2025 Eğitim döneminde servis denetimi - Son Dakika
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2025 Eğitim döneminde servis denetimi

2025 Eğitim döneminde servis denetimi

2025 Eğitim Öğretim döneminin başlaması ile birlikte Maltepe ve Beyoğlu'nda servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Evrakları eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

10.09.2024 10:51
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2025 Eğitim Öğretim döneminin başlaması ile birlikte servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Maltepe ve Beyoğlu'nda yapılan denetimlerde evrakları eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yeni Eğitim ve Öğretim döneminin başlaması ile birlikte Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince servis araçlarının denetimlerine ağırlık verildi. Maltepe D-100 Karayolu'nda ve Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi'nde yapılan denetimlerde, servis araçlarında şoförlerin ve öğrencilerin kemer takıp takmadıkları kontrol edildi. Araçlarda evrak kontrolü ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Sürücüler, kurallara uymaları konusunda uyarıldı. Maltepe'deki sivil ekiplerinde katıldığı denetimlerde bir servis minibüsünün camlarının filmli olması ve jant oranının uygun olmaması nedeniyle sürücüye 2 bin 162 lira cezai işlem uygulandı.

Maltepe'deki denetimde durdurulan servis şoförü Kemal Ceylan, "Dikkat edilmesi lazım. İşimize dikkat edip özen gösteriyoruz. Her şeyimiz tam. İnsanların dikkatsiz olması, aşırı hız yapmaları, kurallara uyduktan sonra hiçbir sıkıntı olmaz. Önemli olan kurallara uymak. Denetimlerin artması güzel bir şey" dedi.

Kaynak: DHA

Beyoğlu, Maltepe, Eğitim, Güncel, trafik, Ceza, Son Dakika

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