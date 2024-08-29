2025 Eğitim Öğretim Yılına Kısa Süre Kala Kaçak Kırtasiye Operasyonu - Son Dakika
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2025 Eğitim Öğretim Yılına Kısa Süre Kala Kaçak Kırtasiye Operasyonu

2025 Eğitim Öğretim Yılına Kısa Süre Kala Kaçak Kırtasiye Operasyonu

2025 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, kaçak kırtasiye ürünlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 40 milyon lira olduğu değerlendirilen 1 milyon adet kaçak kırtasiye malzemesi ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

29.08.2024 14:09
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2025 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, kaçak kırtasiye ürünlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 40 milyon lira oduğu değerlendirilen 1 milyon adet kaçak kırtasiye malzemesi ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin yasadışı yollarla ülkeye getirilen ünlü markalara ait kırtasiye malzemelerini piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Konuyla ilgili inceleme başlatan ekipler Bağcılar'da tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.Belirlenen adreslerdeki aramalarda piyasa değeri 40 milyon lira olduğu değerlendirilen 1 milyon adet kırtasiye malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Gözaltına alına 1 kişi işlemleri için emniyete götürüldü.Ele geçirilen malzemelerin yurtdışında üretildiği, ürünlerin halk sağlığı açısından risk barındırdığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 2025 Eğitim Öğretim Yılına Kısa Süre Kala Kaçak Kırtasiye Operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2025 Eğitim Öğretim Yılına Kısa Süre Kala Kaçak Kırtasiye Operasyonu - Son Dakika
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