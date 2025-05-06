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2025 Hukuk Ödülleri Sahiplerini Buldu

2025 Hukuk Ödülleri, hak mücadelesi veren gençlere ithaf edildi. Törende önemli konuşmalar yapıldı.

06.05.2025 17:12
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(ANKARA) - Avukat Halit Çelenk adına düzenlenen "2025 Hukuk Ödülleri" sahiplerine verildi. Bu yıl birincilik ödülü, hak mücadelesi veren üniversiteli ve liseli gençlere ithaf edildi. Seçici Kurul üyesi Avukat Ali Rıza Aydın, "Birincilik Ödülü, 'Hak Mücadeleleri' başlığında 2025 olaylarında boyun eğmeyen, diz çökmeyen, dik duran, savaşım veren, gelecek güzel ve güneşli günler için yol gösteren, ürettikleri ve yaşattıklarıyla eser olmaya hak kazanan gençliğe sunulmuştur" dedi.

Avukat Halit Çelenk'in 14'üncü ölüm yılında düzenlenen 2025 Halit Çelenk Hukuk Ödülleri, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan törenle sahiplerine verildi.

Törene, Halit Çelenk'in ailesinin yanı sıra TBB Başkan Yardımcısı Ercan Demir, Genel Sekreter Ahmet Erdem Ekmekçi, milletvekilleri, parti temsilcileri, sendika ve meslek kuruluşlarının temsilcileri, bilim insanları, hukuk insanları ile işçi ve öğrenciler katıldı.

"Bu mirası sürdürmek için bugün bizler de aynı mücadeleyi yürütmekte kararlıyız"

Törenin açılış konuşmasını yapan TBB Başkan Yardımcısı Ercan Demir, şunları söyledi:

"Yüzyılı aşan Cumhuriyet tarihimizde savunma mesleğinin bu denli ağır baskı ve saldırı altında olduğu bir dönemi belki de hiç yaşamamışızdır. Ancak bu mirası devralan, Türkiye'de görev yapan yüzlerce binlerce genç avukat meslektaşımız Halit Çelenk'in mirasını sürdürmektedir. Bu mirası sürdürmek için bugün bizler de aynı mücadeleyi yürütmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum."

Seçici Kurul üyesi Avukat Ali Rıza Aydın da 2025 Halit Çelenk Hukuk Ödülleri'nin, hak mücadelesi veren üniversiteli ve liseli gençlere ithaf edildiğini belirterek, "Birincilik Ödülü 'Hak Mücadeleleri' başlığında, 2025 olaylarında boyun eğmeyen, diz çökmeyen, dik duran, savaşım veren, gelecek güzel ve güneşli günler için yol gösteren, ürettikleri ve yaşattıklarıyla eser olmaya hak kazanan gençliğe sunulmuştur" dedi.

Prof. Dr. Korkut Boratav, TBB Başkan Yardımcısı Av. Ercan Demir, Dr. Öğretim üyesi İlker Kılıç, Serpil Çelenk Güvenç, Ali Rıza Aydın, Av. Barış Aybay, Av. Özlem Şen, Av. Ümit Altaş'tan oluşan Seçici Kurulun değerlendirmesi sonucunda ödül alan diğer eserler ve sahipleri şöyle:

Akademik Destek Ödülü: Ulaş Karadağ'ın "Hukukun Üstünlüğü ve Otoritarizm: Türkiye'nin Anayasal Dönüşümü İçin Bir Çerçeve" başlıklı makalesi, Erdem Arda Akay'ın "Suçun Kamusallığı Bağlamında Devletin Mağdur Sıfatı" konulu tezi.

Teşvik Ödülü: Ezgi Duman'ın "Mahpus Çocuklar" ile Özge Fındık'ın "Kimsesizlerin Hikayesi: Suça Sürüklenen Çocuklar" başlıklı makaleleri.

Ozan Çoban ve Güneş Demir'in de türkülerini seslendirdikleri törenin kapanış konuşmasını yapan Halit Çelenk'in kızı Serpil Çelenk Güvenç, Halit Çelenk'in yaşamına ve düşüncelerine değinerek, törene verdikleri destek nedeniyle Türkiye Barolar Birliği Yönetimi'ne teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Halit Çelenk, Ercan Demir, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025 Hukuk Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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