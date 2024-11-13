2025 Hukuk Sınav Tarihleri Belirlendi - Son Dakika
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2025 Hukuk Sınav Tarihleri Belirlendi

2025 Hukuk Sınav Tarihleri Belirlendi

Hukuk Mesleklerine Giriş ve İdari Yargı Ön Sınavı tarihlerinin açıklandığı duyuruldu.

13.11.2024 23:02
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(ANKARA) - Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 27 Nisan ve 28 Eylül 2025 tarihlerinde, İdari Yargı Ön Sınavı ise 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavının tarihlerinin belirlendiğini bildirdi.

Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda 2 kez olmak üzere 27 Nisan - 28 Eylül 2025 tarihlerinde, İdari Yargı Ön Sınavı 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. Hayallerindeki mesleğe kavuşmak için sınavlara hazırlanan tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA

Yılmaz Tunç, Eylül, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025 Hukuk Sınav Tarihleri Belirlendi - Son Dakika

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