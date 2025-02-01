2025 İçin Müdafi ve Vekil Ücret Tarifesi Belirlendi - Son Dakika
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2025 İçin Müdafi ve Vekil Ücret Tarifesi Belirlendi

Adalet Bakanlığı, 2025 için müdafi ve vekillere uygulanacak yeni ücret tarifesini açıkladı.

01.02.2025 01:29
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(ANKARA) - 2025 yılı için Ceza Muhakemesi Kanunu gereği görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin yeni tarife belirlendi.

Adalet Bakanlığınca hazırlanan 2025 yılı için Ceza Muhakemesi Kanunu gereği görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin yeni tarife Resmi Gazete'de yayımladı.

Tarifeye göre, Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında görevlendirilen müdafi ve vekiller, davanın türüne göre farklı ücretler alacak.

Belirlenen tarife şu şekilde:

"Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde; Soruşturma evresinde takip edilen işler için 3.209 TL, Sulh ceza hakimliklerinde takip edilen işler için 4.998 TL

Asliye ceza mahkemeleri:  Takip eden davalar için 5.502 TL, Seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 2.297 TL, Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 9.871 TL

Çocuk mahkemeleri: Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 5.502 TL, Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 9.871 TL

İcra Ceza ve Fikri ve Sınai Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için 5.502 TL

Kanun yolları mahkemeleri: Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 9.871 TL, Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 11.112 TL."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 2025 İçin Müdafi ve Vekil Ücret Tarifesi Belirlendi - Son Dakika

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