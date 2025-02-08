2025 Küresel Geliştirici Konferansı Şanghay\'da

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SHANGHAİ, 8 Şubat (Xinhua) -- 2025 Küresel Geliştirici Konferansı, tüm dünyadan yaklaşık 100 geliştirici topluluğunun katılımıyla 21-23 Şubat tarihleri arasında Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenecek.

Etkinliği organize eden Shanghai Yapay Zeka Sektörü Derneği'nden cuma günü yapılan açıklamaya göre konferans, büyük modeller, bilgi işlem gücü ve yazılım platformları gibi en yeni teknolojilere odaklanacak. Konferansa katılacak geliştirici toplulukları, donanım geliştirme, bulut bilişim, büyük veri, nesnelerin interneti, yapay zeka, robotik, blokzincir (blockchain) ve metaverse gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor.

Hugging Face, Microsoft Geliştirici Topluluğu, Alibaba'nın ModelScope Topluluğu ve Huawei Topluluğu gibi önde gelen küresel topluluklar etkinlik boyunca çeşitli ilgi çekici etkinlikler düzenleyecek.

Dernek, son aylarda büyük ilgi uyandıran Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'in ekibinin de konferansta yer alacağını kaydetti.

Konferans, geliştiricilere sektör uzmanlarıyla etkileşim kurma ve fikir alışverişinde bulunma imkanı veren etkileşimli deneyimler ve atölye çalışmaları sunacak.

Derneğin genel sekreteri olan Zhong Junhao, konferansın hızlı teknolojik gelişmelere ayak uydurmak üzere bu yıldan itibaren yıllıktan yılda iki kez düzenlenen bir etkinliğe dönüşeceğini ve bir sonraki oturumun sonbaharda yapılacağını duyurdu.