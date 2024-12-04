2025'te 305 Milyon Kişi İnsani Yardıma İhtiyaç Duyacak - Son Dakika
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2025'te 305 Milyon Kişi İnsani Yardıma İhtiyaç Duyacak

BM, 2025'te 305 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyacağını ve 47 milyar dolar yardım çağrısını açıkladı.

04.12.2024 08:16
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, 2025'te tahminen 305 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyacağını bildirdi.

BM Cenevre Ofisi'nde konuşan Fletcher, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) "Küresel İnsani Yardıma Genel Bakış 2025" başlıklı raporunu açıkladı.

Dünya genelinde, 305 milyon kişinin gelecek yıl insani yardıma ihtiyaç duyacağı tahminini paylaşan Fletcher, BM ve insani yardım ortaklarının, dünya genelinde 190 milyon kişiyi desteklemek için 2025'te 47 milyar dolar tutarında yardım çağrısı başlattığını kaydetti.

Fletcher, 32 ülke ile mülteci barındıran 9 bölgede, hayat kurtarıcı yardım sağlamak için çalışacaklarını belirtti.

Dünyanın şu anda bir "yangın yeri" olduğunu vurgulayan Fletcher, en savunmasız olan kadın, çocuk ve engellilerin, en büyük bedelleri ödediğinin altını çizdi.

"Yardıma en çok ihtiyaç duyan insanlarla dünyanın ilişkisini yeniden ayarlamalıyız" ifadesini kullanan Fletcher, bu insanların eksiklerini tam anlamıyla finanse etmek için yeni bir küresel dayanışma düzeyine ve uluslararası hukuku korumak için cesur siyasi eylemlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Tom Fletcher, ihtiyaç sahibi diğer 150 milyon kişiye ulaşmayı çok istediklerini, ancak mevcut fonla bunun mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

Çatışmalar 123 milyon kişiyi yerinden etti

OCHA'nın raporunda, çatışmaların sıklık ve şiddet açısından derinleştiği ve bu durumun yaklaşık 123 milyon kişiyi evlerini terk etmeye zorladığı aktarıldı.

"İklim kaynaklı felaketler insanları harap ediyor, gıda sistemlerini mahvediyor ve kitlesel yerinden edilmelere yol açıyor" ifadelerine yer verilen raporda, mevcut krizlerin çözülemediğine vurgu yapıldı.

Raporda, bağışçıların uzun süredir devam eden cömert yardımlarına rağmen fon açıklarının devam ettiğine işaret edilerek, Kasım 2024'e kadarki dönem için 50 milyar dolar olan çağrının yalnızca yüzde 43'ünün karşılandığı bildirildi.

Yetersiz finansmanın sonuçlarının, yardım çalışmalarına olumsuz etkilerine değinilen raporda, 2024'te Suriye'de gıda yardımında yüzde 80'lik bir azalma, Myanmar'da koruma hizmetlerinde kesintiler ve Yemen'de ise su ile sanitasyon yardımında azalmaların görüldüğü ifade edildi.

Raporda, 2024'ün, 280'i aşkın can kaybıyla insani yardım çalışanları için en ölümcül yıl olduğu belirtilerek, "Bu zorluklara rağmen, insani yardım kuruluşları, 2024'te yaklaşık 116 milyon kişiye ulaşarak, hayati öneme sahip gıda, barınak, sağlık hizmeti, eğitim ve koruma hizmetleri sundu." denildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025'te 305 Milyon Kişi İnsani Yardıma İhtiyaç Duyacak - Son Dakika

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