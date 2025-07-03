2025'te Memur ve Emekli Maaş Artışı Belli Oldu

Memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, 2025 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.

Bu yılın temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörüldü. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 16,67 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 10,57 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 15,57 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları da yüzde 16,67 arttı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği eklendi. Aile ve çocuk yardımı ödeneğinin hesaplanmasında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

Bu artışlar neticesinde 2025 yılı temmuz dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle belirlendi:

ÜNVANLAR DERECE NET GÖREV AYLIĞI Ocak-Haziran 2025 (TL) Temmuz- Aralık 2025 (TL) ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu) 1/4 66.358 76.659 MEMUR (Üniversite Mezunu) 9/1 45.555 52.617 UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 58.663 67.766 ÖĞRETMEN 1/4 52.935 61.146 BAŞKOMİSER 3/1 64.481 74.490 POLİS MEMURU 8/1 58.938 68.084 UZMAN DOKTOR 1/4 109.154 126.119 HEMŞİRE (Üniversite Mezunu) 5/1 53.465 61.759 MÜHENDİS 1/4 67.691 78.200 TEKNİSYEN (Lise Mezunu) 11/1 47.224 54.547 PROFESÖR 1/4 96.374 111.348 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 63.877 73.792 VAİZ 1/4 55.332 63.916 AVUKAT 1/4 63.637 73.515

Kaynak: AA