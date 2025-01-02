2025'te Yeni Para Cezaları Belirlendi

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(ANKARA) - 2025 yılı 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nda uygulanacak ceza oranları açıklandı. İşletme sahibi gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenen gürültüye 30 bin 478 ile 152 bin 895 TL arasında para cezası verilecek. Dilencilik yapanlara, kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün mamullerini tüketenlere ve kimlik bildirmeyenlere ise bin 406 TL para cezası verilecek.

2024 yılı için yeniden değerleme oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ilgi (d) tebliğ ile yüzde 43,93 (kırk üç virgül doksan üç) olarak belirlenmişti. Bu kapsamda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nda düzenlenen idari para cezaları 2025 yılı için yeniden düzenlendi. Buna 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak cezalar ve miktarları şöyle:

Dilencilik yapanlara, mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız edenlere, işgal edenlere, kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün mamullerini tüketenlere, kimlik bildirmeyenlere, hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakan kişilere, kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına ilişkin olarak belirlenen günün dışında sokağa veya kamu ait sair bir yere bırakan kişilere 2024 yılında 977 TL para cezası uygulanırken bu sene para cezası bin 406 TL'ye çıkarıldı.

İnşaat malzemelerini cadde ve sokaklara atanlara 2 bin 52 ile 10 bin 515 TL arasında para cezası uygulanırken bu sene para cezası 2 bin 953 ile 15 bin 134 TL'ye çıkarıldı. İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atanlara 2 bin 52 ile 63 bin 683 TL arasında para cezası uygulanırken bu sene para cezası 2 bin 953 ile 91 bin 658 TL'ye çıkarıldı. İnşaat faaliyetinin bir tüzel kişi adına yürütülmesi halinde bu tüzel kişiye 2 bin 52 ile 106 bin 229 TL arasında para cezası uygulanırken bu sene para cezası 2 bin 953 ile 152 bin 895 TL'ye çıkarıldı.

Gerçek kişi tarafından işlenen gürültüye 2024 yılında 977 TL para cezası uygulanırken bu sene para cezası bin 406 TL'ye çıkarıldı. İşletme sahibi gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenen gürültüye 2024 yılında 21 bin 176 ile 106 bin 229 TL arasında para cezası uygulanırken bu sene para cezası 30 bin 478 ile 152 bin 895 TL'ye çıkarıldı.

Çevreyi kirletmenin cezası 313 TL'den 450 TL'ye çıkarıldı. Fiilin yemek pişirme ve servis yerlerinde çevrenin kirletilmesine 2024 yılında 10 bin 515 ile 106 bin 229 TL arasında para cezası uygulanırken bu sene para cezası 15 bin 134 ile 152 bin 895 TL'ye çıkarıldı.

2024 yılında kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye 5 bin 227 TL verilirken bu sene ceza 7 bin 523 TL'ye çıkarıldı. Afiş asmanın cezası 2 bin 52 ile 63 bin 683 TL'den 2 bin 953 - 91 bin 658 TL'ye çıkarıldı.