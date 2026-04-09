2025 Yılında Yurt İçi Asgari Kurumlar Vergisi Uygulaması ve Detayları

Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 2025 yılı kurum kazançlarını 2026 yılı Nisan ayı sonuna kadar yıllık beyanname ile beyan etmeleri gerekmektedir. Bu yıl, asgari kurumlar vergisi uygulamasına dikkat edilmelidir; hesaplanan vergi, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kazancın %10'undan az olamaz. Yurt içi asgari kurumlar vergisi, 2025 yılı kazançlarına uygulanacak ve geçici vergi dönemlerinden itibaren hesaplanıp ödenecektir.

Mükellefler arasında sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıkları bulunur. Dar mükellef kurumlar da bazı koşullarla bu uygulamaya tabidir. Ancak, kurumlar vergisinden muaf olanlar, ilk üç hesap dönemindeki yeni kurulan şirketler ve hasılat esasına göre vergilendirilenler asgari kurumlar vergisinden muaftır.

Asgari kurumlar vergisi matrahı hesaplanırken, bazı istisnalar indirilebilirken bazıları indirilemez. İndirilebilen istisnalar arasında iştirak kazançları, emisyon primi kazançları ve serbest bölge kazançları gibi unsurlar yer alır. İndirilemeyenler ise yurt dışı iştirak kazançları, taşınmaz satış kazançları ve eğitim kazançları gibi çeşitli kalemleri kapsar. Bu detaylar, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın rehberinde açıklanmıştır.