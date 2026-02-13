2025 Yılın Kareleri Oylaması Başladı

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gürkan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Davut Gürkan, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" fotoğraflarını seçti.

"Spor"da ise Evrim Aydın'ın "Aduken!" fotoğrafına oy veren Gürkan, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat"ta ise Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde", "Portre" kategorisinde ise oyunu Cem Özdel'in "Rastgeldi" karelerini tercih etti."

Gürkan, AA muhabirine, yapılan çalışmalar için teşekkür etti.

Her fotoğrafın ayrı mesajı olduğunu belirten Gürkan, şöyle konuştu:

"Kimisinde açlığı, sefaleti, göçü gösteren kimisinde insanların sevgiye olan ihtiyacını, sıkıntılarını gösteren kareler var. Burada en büyük görev muhabirlere düşüyor. O savaşta birkaç yüz metre ötede patlayan bombaların arasında muhabirlik yapmanın ne kadar büyük bir iş olduğunu gösteriyor. Bu fotoğraflardan dünyaya verilmesi gereken mesaj, insanların huzura, güvene ve istikbaliyle alakalı güven duygusuna ihtiyacı olduğu. Renkli kareler de var. Çeken arkadaşları tebrik etmek lazım. Bazı karelere tekrar tekrar dönüp bakıyoruz. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.