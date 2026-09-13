2026-2027 eğitim dönemi yarın başlıyor, veliler Eminönü'ne akın etti - Son Dakika
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2026-2027 eğitim dönemi yarın başlıyor, veliler Eminönü'ne akın etti

2026-2027 eğitim dönemi yarın başlıyor, veliler Eminönü\'ne akın etti
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Okullarda 2026-2027 eğitim öğretim dönemi yarın başlıyor. Okul alışverişini son güne bırakan veliler Eminönü Tahtakale Çarşısı'nı tercih ederken kırtasiye esnafı, fiyatların geçen yıla göre düşmesine rağmen satışların yarı yarıya azaldığını belirtti.

Okullarda 2026-2027 eğitim öğretim dönemi yarın başlıyor. Okul alışverişini son güne bırakan veliler, Eminönü Tahtakale Çarşısı'nı tercih etti.

Okullarda 2026-2027 eğitim öğretim dönemi yarın başlıyor. Veliler ve öğrenciler bugün sabah erken saatlerde Eminönü'ndeki kırtasiyelerde alışveriş yaparak, eksiklerini tamamladı. Ellerindeki listelerle kırtasiyeleri gezip, fiyat karşılaştırması da yapan aileler, çanta, su matarası, beslenme çantası, defter ve kalem aldı. Kırtasiye esnafı, fiyatların geçen yıla göre daha düşük olmasına rağmen satışların da geçen yıla oranla yaklaşık yarı yarıya düştüğünü belirtti.

'FİYATLAR GAYET NORMAL'

Çocuklarıyla beraber kırtasiye alışverişine gelen Ulvi Topraktepe, "Biri 3'üncü sınıfa geçti, birisi anaokulu, birisi de kreş. 3 tane kızımız var. Hepsinin ayrı ayrı talepleri oldu. 3'üncü sınıfa geçenin daha ağırlıklı talepleri olduğu için ona daha fazla bir şey aldık. Kreşe giden çocuğumuz için ekstradan çok daha fazla şey istendi. Onların hepsini aldık bugün. Fiyatlar gayet normal, benim görüşüm bu şekilde. İnsanların konuşmalarından duyduğum kadarıyla çoğu kişi pahalı diyor ama bence gayet normal. Geçen sene daha fazlaydı. Geçen sene 4 bin liraya aldığım şeyleri bu sene 2 bin, 2 bin 800 liralara aldım her birisi için. Bunu üç ile çarparsak rakam tabii ki değişiyor" ifadelerini kullandı.

'TOPTANCI DÜKKANLARI BAYAĞI UYGUN OLDUĞUNDAN DOLAYI FİYATLAR MAKUL GELİYOR'

Çocuklarının kırtasiye eksiklerini Eminönü Tahtakale Çarşısı'nda tamamlamaya gelen Doğan Kılıçoğlu, "İki çocuğum var. Biri 2'nci sınıfa, diğeri 5'inci sınıfa başladı. Bu sene alışveriş yaptık. Piyasa, şu an bulunduğumuz konumda biraz daha uygun. Ancak diğer çevre civarlarda daha pahalı olan yerler de var. Başka yerde 15 bin liraya mal ettik alışverişi fakat burada hemen hemen yarı yarıya fark var. Esnaf ve toptancı dükkanları bayağı uygun olduğundan dolayı fiyatlar makul geliyor" dedi.

'GEÇEN SENEYE NAZARAN FİYATLARDA CİDDİ BİR DÜŞÜŞ VAR'

Kırtasiye esnafı Yağız Revaha Aslan, "Satış oranlarımız geçmişe kıyasla tabii ki çok düşük. Özellikle geçen seneye ve bir önceki seneye oranladığımızda yarı yarıya bir düşüş olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Temel sebebi zincir marketler. Bunun en temel nedeni bu. Zincir marketler sürekli reklam yapıyorlar. Reklamlarda da ismini vermek istemediğimiz bazı firmalar bazı ürünlerin fiyatlarını çok uygun tutuyor ama kimse bilmiyor ki diğer ürünlerde zaten ortalamayı yakalıyorlar. Kimse fiyatları araştırmıyor. Gidiyor, bakıyor kimse uğraşmak istemiyor. İnternet üzerinden ya da zincir marketlerden işini halledip çıkıyor, herkes işine bakıyor. Geçen seneye göre fiyatlarda ciddi bir düşüş var. Bugün toptan olarak baktığımızda, biz toptancı firmasıyız, yüzde 30 ile 40 arasında düşüş fiyatlarını görebiliyoruz. Büyük markalarda özellikle bu durum ciddi bir şekilde gözüküyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Eminönü, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2026-2027 eğitim dönemi yarın başlıyor, veliler Eminönü'ne akın etti - Son Dakika

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