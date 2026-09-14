2026-2027 eğitim yılı başladı, okullarda cep telefonu yasağı sürüyor - Son Dakika
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2026-2027 eğitim yılı başladı, okullarda cep telefonu yasağı sürüyor

2026-2027 eğitim yılı başladı, okullarda cep telefonu yasağı sürüyor
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MEB'e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılı, yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için başladı. Yeni dönemde velilerin randevusuz okul ziyaretlerine izin verilmeyecek, öğrenci ve öğretmenler sınıf içinde cep telefonu kullanamayacak.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılı, yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılı, tüm kademelerde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için ilk ders zilinin çalmasıyla başladı.

Kademeli olarak 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin öğretim programları, bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7, ortaöğretim hazırlık ile 9, 10 ve 11'inci sınıflarda uygulanacak.

Okul öncesi, ilkokul 1'inci ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerinin okula uyum süreçleri de 7-11 Eylül tarihleri arasında düzenlendi.

VELİLERİN RANDEVUSUZ ZİYARETLERİNE İZİN VERİLMEYECEK

Bakanlığın bu yıl eğitim öğretim döneminde yapılacak iş ve işlemlere ilişkin tüm illere gönderdiği genelge doğrultusunda, il ve ilçe yürütme kurulları eğitim öğretim yılı başında toplanarak görev ve sorumlulukları ile okul ve çevresine yönelik olası riskleri gözden geçirerek planlamalar yapacak.

Okullarda giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanacak, yaya ve araç trafiği ayrılacak, kör noktalar aydınlatılacak. Acil durumlarda hızlı ve güvenli tahliyeyi sağlayacak bakım ve onarım çalışmaları tamamlanacak. Okulun ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek hususlara ilişkin ihbar ve şikayetler değerlendirilerek gerekli önlemler alınacak. Veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca "Okul Randevu Sistemi" üzerinden planlanarak yürütülecek. Velilerin randevusuz ziyaretlerine ve öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmeyecek.

OKULLARDA CEP TELEFONU KULLANILMAYACAK

Öğrencilerin dijital imkanlardan doğru şekilde yararlanmasına yönelik rehberlik çalışmalarına ağırlık verilecek. Dijital bağımlılığa neden olan etkenlere yönelik öğrencilerin farkındalıklarının artırılması için çalışmalar yapılacak.

Öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına ilişkin uygulamaya devam edilecek. Öğretmenler de sınıf içinde cep telefonu kullanmayacak.

İLK ARA TATİL 16-20 KASIM'DA

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönemin ara tatili 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak. Öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmaları 28-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.

Kaynak: ANKA

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