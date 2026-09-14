2026-2027 eğitim yılı başladı, yaklaşık 17 milyon öğrenci dersbaşı yaptı - Son Dakika
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2026-2027 eğitim yılı başladı, yaklaşık 17 milyon öğrenci dersbaşı yaptı

2026-2027 eğitim yılı başladı, yaklaşık 17 milyon öğrenci dersbaşı yaptı
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MEB'e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için ilk ders zili çaldı. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin yaz tatilinin ardından başladığı yeni yılda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğretim programları belirli sınıflarda uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için ilk ders zili çaldı.

Tüm kademelerde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılı başladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğretim programları, bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7, ortaöğretim hazırlık ve 9, 10 ile 11'inci sınıflarda uygulanacak.

Okul öncesi, ilkokul 1'inci ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerinin okula uyum süreçlerini desteklemek ve ailelerin eğitim sürecine etkin katılımını sağlamak amacıyla 7-11 Eylül tarihleri arasında "uyum eğitimleri" düzenlendi.

Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, 283 milyon 354 bin 674 ders kitabı resmi ve özel okullardaki öğrencilere ücretsiz dağıtıldı.

Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için bugün itibarıyla birinci dönem başladı.

Toygar Börekçi Ortaokulu'nda da öğrenciler, öğretmenler ve veliler, sabah saatlerinden itibaren okulun ilk günü heyecanını yaşadı. Çocukların el dedektörüyle aranmasının ardından okul bahçesine girişlerine izin verildi.

Bakanlıkça başlatılan uygulama kapsamında okuldaki öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılında beyaz önlük giymeyi tercih ettiği görüldü.

"Okula başladığım için heyecanlıyım"

Okulun 6. sınıf öğrencilerinden Hüseyin Berat Yüceer de yaz tatilinde ailesiyle bol bol vakit geçirdiğini, büyüklerini ziyaret ettiğini anlattı.

Eğlenceli bir yaz dönemi geçirdiğini aktaran Yüceer, "Okulumu özlemişim. Farklı bir duygu var içimde. Okula başladığım için heyecanlıyım." dedi.

8. sınıfa başlayan Ali Hamza Çalkap da yaz tatilinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava çalıştığını, ayrıca arkadaşlarıyla oyun oynadığını belirtti.

Okuluna başladığı için heyecanlı olduğu için aktaran Çalkap, "Arkadaşlarımla teneffüslerde güzel vakit geçireceğiz. Heyecanlıyım, öğretmenlerimi de özledim." diye konuştu.

İlk ara tatil 16-20 Kasım'da

Yeni eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat Pazartesi çalacak.

İkinci dönemin ara tatili 8 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart Cuma günü sona erecek.

Öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmaları 28-30 Haziran tarihlerinde yapılacak.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran Cuma günü tamamlanacak.

Kaynak: AA

Türkiye Yüzyılı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2026-2027 eğitim yılı başladı, yaklaşık 17 milyon öğrenci dersbaşı yaptı - Son Dakika

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