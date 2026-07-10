2026 Basın Özgürlüğü Ödülleri Sahiplerini Buldu

(ANKARA) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 1989'dan bu yana verdiği Basın Özgürlüğü Ödülleri'nin 2026 yılı sahipleri belli oldu. Kişi dalında gazeteciler İsmail Arı ve Alican Uludağ, kurum dalında ise T24, Tele2 ve Cumhuriyet TV emekçileri ödüle layık görüldü.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin basın özgürlüğünün önemine dikkati çekmek amacıyla 1989 yılından bu yana verdiği Basın Özgürlüğü Ödülleri'nin 2026 yılı kazananları açıklandı.

Kişi dalında gazeteciler İsmail Arı ile Alican Uludağ, kurum dalında ise T24 İnternet Gazetesi, Tele2 ve Cumhuriyet TV basın emekçileri ödüle değer görüldü.

TGC'den yapılan açıklamaya göre, 2026 Basın Özgürlüğü Ödülleri Seçici Kurulu 3 Temmuz'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde toplandı. Seçici kurulda Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Adnan Özyalçıner, TGC Başkan Vekili Doğan Şentürk, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, İstanbul Barosu'ndan avukat Nazan Moroğlu, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Talat Kırış, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz, TGC Başkanı Vahap Munyar ve iletişim akademisyeni Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu yer aldı. Kurul başkanlığına Adnan Özyalçıner, yazmanlığa ise Sibel Güneş seçildi.

Seçici kurul, kişi dalında İsmail Arı'yı kamu gücünün denetlenmesi, tarikat ve cemaat yapılanmaları, hak ihlalleri ile yargı süreçlerine ilişkin haberlerinde yaşadığı baskılara rağmen gazetecilik faaliyetini sürdürmesi nedeniyle ödüle layık gördü.

Alican Uludağ ise yargı, güvenlik bürokrasisi, insan hakları ihlalleri ve yolsuzluklara ilişkin haberlerinde kamu yararını esas alan gazetecilik anlayışını, baskı ve tehditlere rağmen sürdürmesi gerekçesiyle ödüle değer bulundu.

Kurum dalında T24, bağımsız, çoğulcu ve eleştirel gazetecilik anlayışı ile hak ihlalleri, demokrasi, kadın hakları, emek, çevre ve ifade özgürlüğü alanlarındaki haberciliği dolayısıyla ödül aldı.

Tele2 Haber Basın Emekçileri ise TELE1'e kayyum atanması ve Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından zor koşullarda bağımsız yayıncılığı sürdürmeleri ve kamu yararını gözeten gazetecilik anlayışlarını korumaları nedeniyle ödüle layık görüldü.

Cumhuriyet TV Basın Emekçileri de bağımsız gazetecilik ilkelerinden ödün vermeden, baskı ve yayın engellemelerine rağmen basın özgürlüğünü savunan habercilik anlayışları nedeniyle ödül aldı.

TGC Basın Özgürlüğü Ödülleri, her yıl "Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü" olarak kabul edilen 24 Temmuz'da düzenlenen törenle sahiplerine takdim ediliyor. 24 Temmuz, 1908 yılında İkinci Meşrutiyet'in ilanıyla Osmanlı İmparatorluğu'nda basındaki sansürün kaldırılmasını simgeliyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ise 1971'den itibaren, gazetecilere yönelik baskılar nedeniyle bu tarihi "Basın Bayramı" yerine "Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü" olarak anıyor.