2026 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda.

Haber: Zeynep BOZUKLU - Berfin BAYIR

(TBMM) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan TİP İstanbul Milletvekli Sera Kadıgil, "Sizin kafanızdaki aile modelinin kadınlarla bir derdi var. Çok net söylüyorum. 2024 yılında 394 kadın öldürüldü bu ülkede. İyi dinleyin lütfen. Özellikle AKP sıralarındaki erkek vekillerin dinlemesini rica ediyorum. Bunların yüzde 42'si eşi tarafından öldürüldü. Yüzde 12'si sevgilisi ya da nişanlısı tarafından öldürüldü. Yüzde 8'i babası tarafından öldürüldü. Yüzde 8'i eski eşi tarafından öldürüldü. Yüzde 6'sı oğlu tarafından öldürüldü, oğlu tarafından. Yüzde 2'si kardeşi tarafından öldürüldü. Devam edelim mi? Yüzde 57'si evinin içinde öldürüldü ailesinde. Bunları topladığınızda 2024 senesinde bu ülkede kadın cinayetinde öldürülen kadınların yüzde 84'ü o çok savunduğunuz aileniz tarafından öldürüldü" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi ve kesin hesap görüşmeleri için toplandı. TİP İstanbul Milletvekli Sera Kadıgil, yaptığı konuşmada, kadın cinayetlerine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Engellilerden bahsediyorsunuz. Şöyle diyorsunuz sunumunuzda: Bakanlığa bağlı 106 merkezde 6 bin 800 engelli, özele ait 330 merkezde 31 bin engelli. Bununla yetiniyor mu siz yok. Yani bizim devletimize ait 106 merkez varken özele ait 330 engelli bakım merkezi var. Özel Bakım Merkezi'ne verilen teşvikler var bir de 6 milyar TL ve bu özel şirketlere ait merkezlere bizim vergilerimizden teşvik vermişsiniz. Yaşlılara gelelim. Bakanlığa bağlı 172 huzurevi var. Özel kurumlara ait 280 huzurevi var. ve bu ülkede yaşlı nüfus neredeyse 8,5 milyona dayanmışken bunların toplam kapasitesi kaç? 28 bin.

"Keşke bir iktidar olsa bu ülkede o belediyeleri saçma sapan değil, bu gibi kanuni vazifeler üzerinden denetlese de kreş açtırsa"

Çocuklara geliyorum. 3 sene önce ilk bakan olduğunuzda buraya geldiğinizde çok nadirdir benim bir bakana iyi bir şey söylediğim. Size iyi bir şey söyledim. Mahalle tipi bir kreş modelinden bahsetmiştiniz. Çok güzel bir modeldi. 'Umarım hayata geçirebilirsiniz' dedim. Geçiremediniz. 3. seneniz bugün. Kreş rakamlarına bakıyorum. Bakanlığa ait 2 bin 377 kreş var. Özele ait kaç kreş var sayın Bakanım? 6 bin kreş var. Mahalle bazlı kreş projesinden bir tek cümlede bahsedebilmişsiniz bu sunum dosyasında. Gitmiş mahalle kreş modeliniz, yerine ne gelmiş? Komşu annelere çocukları teslim etme yönündeki muazzam bir proje gelmiş. Çünkü bu ülkede 32 bin mahalle var. Sizin bu muradınızı gerçekleştirebilmeniz için mevcut kreşlerinizin yanına tam 30 bin kreş açmanız gerekiyordu. Açamazsınız Sayın Bakan. Açtırmayacaklar. Hemen sebebine de geleyim, Rakamlar vermişsiniz burada. Bakanlığa bağlı sığınma evlerinden bahsetmişsiniz 112 olarak. Geçen sene bize verdiğiniz hedef 169 Sayın Bakan. Yine tutmamış. Burada AKP vekilleri beni şaşırtıyor. Sırf şunu soruyorlar. Belediyeler niye açmıyor? Çok güzel soru Sayın vekiller. Niye açmıyor? Keşke bir iktidar olsa bu ülkede o belediyeleri saçma sapan değil, bu gibi kanuni vazifeler üzerinden denetlese de bunları açtırsa.

25 Kasım'da bir eylem planı açıklayacağız kadına yönelik şiddet ve mücadele için dediniz. Dikkatli olmanızı murat ediyorum çünkü geçtiğimiz 25 Kasım'da kadına yönelik şiddetle mücadele etmek için sokağa çıkan yüzlerce kadın gözaltına alındı. Yetmedi, onlardan onlarcasına şu anda dava açıldı. Kadına yönelik şiddetle mücadele nedeniyle gözaltına alınmamanız tek bu muradımdır. Öyle bir durum olursa da gelir destek veririm.

Şimdi 'şiddetle mücadelede dünyada eşi benzeri olmayan güçlü bir yasal af yapısı oluşturduk' yazmış buraya biri. İnanmıyorum. Gerçekten artık bu kadarına inanamıyorum. Bakın, sadece bu sene bu aya kadar 224 kadın öldürüldü bu ülkede. Bunlardan dokuzu koruma altındaydı. Her ay bu ülkede koruma altındaki bir kadın öldürülürken bunu buraya yazmak hakikaten çok enteresan bir gösterge.

"Sizin kafanızdaki aile modelinin kadınlarla bir derdi var"

Az önce AKP'nin erkek bir vekili şöyle sordu; 'sizin aileye ne derdiniz var' dedi. Bizim aileyle bir derdimiz yok. Çok açık ve net ististiklerle söyleyeceğim. Sizin kafanızdaki aile modelinin kadınlarla bir derdi var. Çok net söylüyorum. 2024 yılında 394 kadın öldürüldü bu ülkede. İyi dinleyin lütfen. Özellikle AKP sıralarındaki erkek vekillerin dinlemesini rica ediyorum. Bunların yüzde 42'si eşi tarafından öldürüldü. Yüzde 12'si sevgilisi ya da nişanlısı tarafından öldürüldü. Yüzde 8'i babası tarafından öldürüldü. Yüzde 8'i eski eşi tarafından öldürüldü. Yüzde 6'sı oğlu tarafından öldürüldü, oğlu tarafından. Yüzde 2'si kardeşi tarafından öldürüldü. Devam edelim mi? Yüzde 57'si evinin içinde öldürüldü ailesinde. Bunları topladığınızda 2024 senesinde bu ülkede kadın cinayetinde öldürülen kadınların yüzde 84'ü o çok savunduğunuz aileniz tarafından öldürüldü."