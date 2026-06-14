2026'da Modüler Aile Eğitimi Tüm İllerde - Son Dakika
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2026'da Modüler Aile Eğitimi Tüm İllerde

14.06.2026 12:04
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Bakanlık, aile yapısını güçlendirmek için 2024'te başlattığı programı 2026'da tüm illere yaydı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının aile yapısını güçlendirmek amacıyla 2024'te 19 ilde pilot olarak başlattığı "Modüler Aile Eğitim Programı" 2026 yılı itibarıyla 81 ilin tamamında uygulanıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın aileyi korumaya yönelik politika ve uygulamalarının önemli bileşenleri arasında yer alan program ile aile içi iletişimi güçlendirmek, anne babaları desteklemek ve çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlamak amaçlanıyor.

Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyonu doğrultusunda geliştirilen Modüler Aile Eğitim Programı'nın koruyucu ve önleyici yaklaşımıyla ailelerin desteklenmesi hedefleniyor.

Bakanlıkça 2013'te hazırlanan Aile Eğitim Programı, ailelerin değişen ihtiyaçları doğrultusunda içerik ve yöntem açısından yeniden düzenlenerek, Modüler Aile Eğitim Programı geliştirildi.

Toplam 8 ana ve 4 ek modül olarak güncel yetişkin eğitimi yöntemleriyle hazırlanan program ile yalnızca bilgi aktarımı değil, anne babaların tutum, beceri ve davranışlarında kalıcı ve olumlu değişiklikler oluşturulması amaçlanıyor.

Gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcıların aktif öğrenme süreçlerine katılımı destekleniyor, eğitim sonrasında verilen ev ödevleriyle öğrenilenlerin aile yaşamına taşınması teşvik ediliyor.

Program kapsamında yaklaşık 42 bin anne ve babaya ulaşıldı

En fazla 30 kişilik gruplarla gerçekleştirilen ve 9 ila 12 hafta süren eğitimlerde uygulamalı etkinlikler, grup çalışmaları ve deneyim paylaşımına dayalı öğrenme yöntemleri kullanılıyor.

Bu sayede anne ve babalar hem yeni beceriler kazanıyor hem de benzer deneyimlere sahip diğer ebeveynlerle paylaşım ortamı oluşturuyor.

Program kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve belediyelerle kurulan işbirlikleri sayesinde farklı hedef gruplarına da ulaşılıyor.

Modüler Aile Eğitim Programı'nın uygulanmaya başladığı tarihten bugüne kadar yaklaşık 42 bin anne ve babaya ulaşılarak ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlandı.

Ebeveynlik konusunda daha bilinçli tutum

Katılımcılardan alınan geri bildirimler, Modüler Aile Eğitim Programı'nın yalnızca bilgi aktarımıyla sınırlı kalmayarak, aile yaşamında olumlu değişimlere katkı sağladığını ortaya koyuyor.

Eğitime katılan anne ve babalar, "program sayesinde çocuklarıyla daha kaliteli zaman geçirmeye başladıklarını, iletişim becerilerinin geliştiğini ve ebeveynlik konusunda daha bilinçli tutumlar sergilediklerini" ifade ediyor.

Geri bildirimlerde, özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarda iletişim, çatışma çözme ve aile içi dayanışma alanlarında önemli kazanımlar elde edildiği belirtiliyor.

Program kapsamındaki uygulamalı çalışmaların ise anne ve babaların yaşam deneyimlerini yeniden değerlendirmelerine ve geleceğe yönelik umutlarını güçlendirmelerine katkı sunduğu kaydediliyor.

Kaynak: AA

Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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