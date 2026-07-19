2026 DGS Soru Kitapçığı Yayınlandı - Son Dakika
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2026 DGS Soru Kitapçığı Yayınlandı

19.07.2026 14:22
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ÖSYM, 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın soru kitapçığı ve cevap anahtarını erişime açtı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için bugün düzenlenen 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2026-DGS) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Adaylar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntülenme süreci 29 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 2026 DGS Soru Kitapçığı Yayınlandı - Son Dakika

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