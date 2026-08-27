2026 DGS Tercihleri Başladı
ÖSYM, 2026 Dikey Geçiş Sınavı tercih sürecinin 3 Eylül'e kadar devam edeceğini duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) kapsamında tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan tercihler, 3 Eylül'e kadar yapılabilecek.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.
Tercih işlemleri, 3 Eylül saat 23.59'da sona erecek.
Kaynak: AA
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