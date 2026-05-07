2026 e-YDTS Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'na (e-YDTS) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 9 Mayıs'ta uygulanacak e-YDTS'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
e-YDTS sınavı için adaylar, 9 Mayıs'ta saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
