2026 e-YDTS Sonuçları Açıklandı

Süleyman Gezer:

artık herkesin aynı konudan şikayeti var da bana sorarsanız asıl mesele sınavların zamanlaması değil işin özü. her gün e-YDTS e-YDTS yazıyor gazeteler ama ya akademik kaliteden bahseden yok ya da öğrencilerin gerçek ihtiyaçlarından. hep sadece tarihler ve sonuçlar. bu kadarı yeterli