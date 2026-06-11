Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'nın (e-YDTS) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 9 Mayıs'ta yapılan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Son Dakika › Güncel › 2026 e-YDTS Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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