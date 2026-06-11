2026 e-YDTS Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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2026 e-YDTS Sonuçları Açıklandı

11.06.2026 17:18
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ÖSYM, 9 Mayıs'ta yapılan 2026 e-YDTS sonuçlarını duyurdu. Adaylar sonuçlara erişebilir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'nın (e-YDTS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 9 Mayıs'ta yapılan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Yaşam, ÖSYM, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2026 e-YDTS Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Süleyman Gezer Süleyman Gezer:
    artık herkesin aynı konudan şikayeti var da bana sorarsanız asıl mesele sınavların zamanlaması değil işin özü. her gün e-YDTS e-YDTS yazıyor gazeteler ama ya akademik kaliteden bahseden yok ya da öğrencilerin gerçek ihtiyaçlarından. hep sadece tarihler ve sonuçlar. bu kadarı yeterli 0 0 Yanıtla
  • Zerin Sofuoğlu Zerin Sofuoğlu:
    niye şimdi açıklanıyor ya bi daha beklettiğin mi düşündün herhalde sonuçlar çoktan hazırdı da göstermemiş misin ya işte bak böyle şeyler insanı bezdiriyo 0 0 Yanıtla
  • Levent Asci Levent Asci:
    ya bu sınavlar hiç mi düzgün organize edilemiyor diye düşünüyorum ama belki ben yanlış anladığım da olabilir 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 2026 e-YDTS Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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