2026 Haihe Tüketim Forumu Tianjin'de Başladı
Tianjin'de başlayan forum, iç talep ve hizmet sektörü inovasyonunu ele alıyor.
TİANJİN, 31 Temmuz (Xinhua) -- 2026 Haihe Uluslararası Tüketim Forumu, perşembe günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde başladı.
Forumun açılış töreninde iç talep potansiyelini ortaya çıkarma, hizmet sektörünü geliştirme, tüketici odaklı iş modelleri ve tüketim ortamlarında inovasyon gibi önemli konular ele alındı. Forum kapsamında düzenlenen 2026 Çin (Tianjin) Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda ise yurtiçi ve yurtdışından seçkin ürünler ve endüstriyel kaynaklar sergilendi.
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Güncel › 2026 Haihe Tüketim Forumu Tianjin'de Başladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?