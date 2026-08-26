2026 MEB Akademi Giriş Sınavı Cevapları Erişime Açıldı - Son Dakika
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2026 MEB Akademi Giriş Sınavı Cevapları Erişime Açıldı

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Adaylar, 2026-MEB-AGS sınavına ait cevap kağıtlarını 10 gün süreyle görüntüleyebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 26 Temmuz'da uygulanan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS) cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-MEB-AGS'nin, 2026 Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarına giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevapları ile soruların doğru yanıtları "ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle adrese giriş yapıp, ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru yanıtları görebilecek.

Aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarına tıklanarak, her soru için açılan yeni pencerede soru kökü, cevap seçenekleri, sorunun doğru cevabı ve ilgili soruya adayın verdiği cevap görüntülenebilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntüleniyor, ayrıca ilgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösteriliyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı Cevapları Erişime Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı Cevapları Erişime Açıldı - Son Dakika
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