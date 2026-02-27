2026-MSÜ Sınavı 1 Mart'ta Yapılacak

MİLLİ Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ), 1 Mart Pazar günü yapılacak. 645 bin 406 adayın başvurduğu 2026-MSÜ, 81 ilde 133 sınav merkezinde düzenlenecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Mart Pazar günü yapılacak 2026-MSÜ'ye 645 bin 406 adayın başvurdu. 81 ilde 133 sınav merkezinde düzenlenecek sınav için 1467 bina ve 28 bin 879 salon kullanılacak. Sınavda adaylara ortaöğretim düzeyinde Türkçe (40 soru), sosyal bilimler (20 soru), temel matematik (40 soru) ve fen bilimleri (20 soru) testlerinden oluşan 120 soru sorulacak. Adaylara 165 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav saat 13.00'te sona erecek.

SONUÇLAR 26 MART'TA AÇIKLANACAK

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 07.00-10.00 arasında açık tutulacak. Adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesi, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinde 19 Şubat'tan itibaren erişime açıldı. MSÜ'ye katılacak adayların Harp Okulları ikinci seçim aşamalarına katılabilmeleri için; 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1'inci Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne ve 2026-YKS'nin 2'nci Oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girmeleri gerekiyor. MSÜ'ye katılacak adayların Astsubay Meslek Yüksekokulları ikinci seçim aşamalarına katılabilmeleri için; 2026 yılı YKS'nin 1'inci Oturumu olan TYT'ye girmeleri gerekiyor. Sınav sonuçları 26 Mart'ta açıklanacak. Sonuçlar yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak. 2026-MSÜ sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş ve benzeri işlemlerde kullanılmayacak.

'340 BİN KADIN, 304 BİN ERKEK BAŞVURDU'

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "340 bin 514 kadın, 304 bin 892 erkek aday olmak üzere toplamda 645 bin 406 adayın başvurduğu 2026-MSÜ'de 84 bin 996 kişi görev alacak. Sınav güvenliği için 7 bin 803 emniyet görevlisi sahada olacak. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu kapsamda 1336 aday bu haktan yararlandı. Sınava başvuran 87 engelli aday için uygun sınav ortamı oluşturuldu" dedi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, sınavın adayların kariyer yolculuğundaki rolüne dikkat çekerek, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, gençlerimizin ülkemize hizmet edecek nitelikli askeri personel olma yolunda attıkları en önemli adımlardan biridir. Bu sınav, sadece akademik bilgiyi değil, aynı zamanda disiplinli çalışma alışkanlığını, azmi ve kararlılığı da ölçmektedir. Amacımız, her bir öğrencimizin eşit şartlar altında kariyer yolculuğuna başlamasını sağlamaktır. Gençlerimizin kendilerine güvenmelerini ve sınav günü sakin kalmalarını tavsiye ediyorum. Adaylarımız sınavdan 1 saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmalı. Yanlarında sınava giriş belgeleriyle geçerli kimlik belgelerini bulundurmayı unutmamalı. Sınava girecek adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar dilerim" ifadelerini kullandı.