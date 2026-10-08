Kanadalı şair Anne Carson, 2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kanadalı şair Anne Carson, 2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kanadalı şair Anne Carson, 2026 Nobel Edebiyat Ödülü\'nün sahibi oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl Kanada'ya gitti. İsveç Akademisi'nin açıklamasına göre ödül, klasik gelenekle diyalog kuran ve çağdaş edebiyata yeni biçimler kazandıran eserleri nedeniyle 76 yaşındaki şair, yazar ve çevirmen Anne Carson'a layık görüldü. 2025'te ödülü Macar yazar Laszlo Krasznahorkai almıştı.

2026 Nobel Edebiyat Ödülü, "klasik gelenekle eğlenceli bir diyalog içinde, çağdaş edebiyat için yeni biçimler yaratan cesur ve yenilikçi eserleri" dolayısıyla 76 yaşındaki Kanadalı yazar ve şair Anne Carson'a verildi.

İsveç Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı.

Açıklamaya göre, "klasik gelenekle eğlenceli bir diyalog içinde, çağdaş edebiyat için yeni biçimler yaratan cesur ve yenilikçi eserleri" nedeniyle Kanadalı yazar Anne Carson ödülün sahibi oldu.

2025 Nobel Edebiyat Ödülü, "etkili ve vizyoner" eserlerinden dolayı 72 yaşındaki Macar yazar ve senarist Laszlo Krasznahorkai'ya verilmişti.

ANNE CARSON KİMDİR?

1950'de Kanada'nın Toronto kentinde doğan Carson şair, yazar, çevirmen ve akademisyen olarak tanınıyor.

Toronto Üniversitesinde eğitim alan ve yüksek lisansını ve doktorasını da aynı üniversitede tamamlayan Carson, 1979'dan bu yana Kanada ve ABD'deki McGill, Michigan, New York ve Princeton üniversiteleri dahil çeşitli yükseköğretim kurumlarında klasik edebiyat, karşılaştırmalı edebiyat ve yaratıcı yazarlık alanlarında dersler verdi.

Carson'ın en bilinen kitapları arasında "Eros the Bittersweet", "Autobiography of Red", "Men in the Off Hours" ve "The Beauty of the Husband" yer alıyor.

Bugüne kadar pek çok eseri ve çevirisi yayımlanan Carson, çok sayıda edebiyat ödülüne layık görüldü.

Carson, Kanada edebiyatına katkılarından dolayı 2005'te Kanada Nişanı ile onurlandırıldı.

NOBEL ÖDÜLLERİ HAKKINDA

İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra, 29 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfının insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor.

Bunlara ek olarak Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankasının Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla ilk kez 1969'da verildi.

Nobel Ödülleri, her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim ediliyor.

Öte yandan ödüllerin 1901'deki başlangıcından bu yana verilmediği birkaç yıl oldu. Toplamda 49 defa yapılan ödüllerin verilmediği durumların çoğu Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında gerçekleşti. Ödül törenleri, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de de yapılamamıştı.

Kaynak: AA
Laszlo KrasznahorkaiKuran-ı KerimKültür SanatAnne CarsonEdebiyatGüncelKanadaİsveçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon krizinde Bülent Turan’dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin Fon krizinde Bülent Turan'dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Gözaltındaki Berna Laçin’den haber var Gözaltındaki Berna Laçin'den haber var
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
Şırnak’ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!
İlçeyi karıştıran fısıltı Haberi alan veliler okula akın etti İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı Bakan Tekin’den yeni açıklama geldi Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi
İzmir’de skandal görüntü Videoyu izleyenler Cemil Tugay’ı etiketledi: Gerekeni yapın İzmir'de skandal görüntü! Videoyu izleyenler Cemil Tugay'ı etiketledi: Gerekeni yapın
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı Fener taraftarı delirdi TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı! Fener taraftarı delirdi
2 gündür okula gitmeyen liseli kız öğrenci evde ölü bulundu 2 gündür okula gitmeyen liseli kız öğrenci evde ölü bulundu
15:05
Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi
Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi
15:04
Bakan Tekin’den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
14:38
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
14:38
MHK’daki krizin ardından ilk atamalar Anthony Taylor seçti
MHK'daki krizin ardından ilk atamalar! Anthony Taylor seçti
14:22
İstanbul’da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı Enkazdaki 3 kişi aranıyor
İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor
14:20
Bir istifa daha MHK’daki kriz VAR odasına sıçradı
Bir istifa daha! MHK'daki kriz VAR odasına sıçradı
14:17
Paylaşımı olay olmuştu İşte gözaltındaki Berna Laçin’in savunması
Paylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin'in savunması
14:02
Rusya, Ukrayna’da sivilleri taşıyan yolcu otobüslerini vurdu 33 kişi hayatını kaybetti
Rusya, Ukrayna'da sivilleri taşıyan yolcu otobüslerini vurdu! 33 kişi hayatını kaybetti
13:53
Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
13:17
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın Tam 1630 taşınmaz
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın! Tam 1630 taşınmaz
13:15
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı Fener taraftarı delirdi
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı! Fener taraftarı delirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 15:19:57. #.0.3#
SON DAKİKA: Kanadalı şair Anne Carson, 2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei