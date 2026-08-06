2026-ÖZYES Giriş Belgeleri Yayınlandı
ÖSYM, 2026-Özel Yetenek Sınavı giriş belgelerini erişime açtı; adaylar detayları kontrol edebilir.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2026-Özel Yetenek Sınavı (2026-ÖZYES) giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-ÖZYES'e başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Adayların, sınava giriş belgesinde yazılı gün ve saatte sınav binasında hazır bulunması gerekiyor.
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