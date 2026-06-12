Öğretmenlik STS 2026 Sınavı 13 Haziran'da

ÖĞRETMENLİK Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026- STS Öğretmenlik), 13 Haziran Cumartesi yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; sınav, Ankara'da ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde (e-Sınav Merkezi) elektronik sınav olarak yapılacak. Sınav için 2 salon kullanılacak. Sınav, saat 13.45'te başlayacak. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 60 çoktan seçmeli sorudan oluşacak sınav 80 dakika sürecek. Sınav, 15.05'te sona erecek. Sınavda ek süre uygulaması olmayacak.

Yurt dışında Öğretmenlik Meslek Bilgisi alanında eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik belgesi almak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) başvuran 164 aday sınava katılacak. Emniyet görevlisi dahil 30 personel sınavda görev alacak. Sınavda, adayların başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 40 puan alması gerekiyor. Başarılı olan adaylar adına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca Diploma Denklik Belgesi düzenlenecek. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu kapsamda 6 aday bu haktan yararlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine, ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' adresinden erişebilecek. Sınav sonuçları, 25 Haziran'da açıklanacak.