2026 Şubat'ında Tarihi Yağışlar

10.03.2026 18:00
Türkiye'de Şubat 2026'da son 66 yılın en yüksek yağış miktarı kaydedildi, ortalama 136,8 kg.

(ANKARA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye genelinde 2026 yılı Şubat ayında, son 66 yılın en yüksek yağış miktarı kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye genelinde Şubat ayında metrekareye ortalama 136,8 kilogram yağış düştü. 1991-2020 dönemi ortalaması 59,8 kilogram, geçen yıl şubat ayında ölçülen yağış miktarı ise 40 kilogram olarak kaydedilmişti. Buna göre bu yıl Şubat ayı yağışları 1991-2020 dönemi ortalamasına göre yüzde 128,8, geçen yılın şubat ayına göre ise yüzde 242 artış gösterdi.

Yağışlar Kastamonu, Sinop ve Mardin çevreleri hariç yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıktı. İzmir, Balıkesir, Manisa, Afyonkarahisar, Antalya, Niğde, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Yozgat, Tokat, Sivas ve Tunceli çevrelerinde ise yağış miktarı, mevsim normallerinin yaklaşık üç katını aşan seviyelere ulaştı.

Şubat ayında en fazla yağış metrekareye 320,3 kilogram ile Osmaniye'de ölçüldü. Osmaniye'yi sırasıyla Antalya (280,7 mm), İzmir (275,7 mm), Adana (261,9 mm), Muğla (253,0 mm), Manisa (241,9 mm), Hatay (241,1 mm), Kahramanmaraş (232,5 mm), Tunceli (220,6 mm) ve Aydın (216,3 mm) izledi. En az yağış ise metrekareye 51,5 kilogram ile Sinop'ta kaydedildi.

Bölgesel verilere göre, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışlar 1991-2020 dönemi ortalamalarının iki katından fazla gerçekleşti. Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da son 66 yılın, Karadeniz'de 41 yılın, Güneydoğu Anadolu'da 23 yılın, Marmara'da ise son 16 yılın en yüksek şubat ayı yağış seviyeleri ölçüldü.

Meteoroloji verileri, yağışlı gün sayısının da arttığını gösterdi. Türkiye genelinde şubat ayında ortalama 17,1 gün yağış görülürken, 1991-2020 dönemi ortalaması 11 gün olarak kaydedilmişti. Bazı illerde yağışlı gün sayısı 25 günün üzerine çıktı.

Öte yandan Aralık 2025 – Şubat 2026 döneminde Türkiye genelinde meteorolojik kuraklık görülmediği bildirildi.

Kaynak: ANKA

2026 Şubat'ında Tarihi Yağışlar
