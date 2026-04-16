2026 Türkçe Sınavı Başvuruları Başladı

(ANKARA) - 2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS) için başvuru süreci başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre, 9 Mayıs 2026'da gerçekleştirilecek sınav; okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşacak. Bilgisayar tabanlı yapılacak sınavla adayların Türkçe yeterlilikleri, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (D-AOBM) çerçevesinde B2, C1 ve C2 seviyelerinde değerlendirilecek.

Sınav başvuruları, 16–28 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, 16 Nisan saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin sanalpos.osym.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Sınav, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama merkezlerinde gerçekleştirilecek. Kontenjanlar ise Ankara'da 652, İstanbul'da 200, İzmir'de 48 ve Adana'da 100 kişi ile sınırlı olacak. Başvurular, ödeme sırasına göre kontenjan doluluğu esas alınarak kabul edilecek. Kontenjanın dolması halinde sistem üzerinden yeni başvuru ve ödeme alınmayacak.