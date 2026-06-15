2026 Yılı Emniyet Atamaları Açıklandı - Son Dakika
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2026 Yılı Emniyet Atamaları Açıklandı

2026 Yılı Emniyet Atamaları Açıklandı
15.06.2026 19:03
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İçişleri Bakanı Çiftçi, 19 bin 96 emniyet personelinin yeni görev yerlerini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün 2026 Yılı Genel Atama Dönemi kapsamında, 1528 amirimiz ve 17 bin 568 polis memurumuz olmak üzere toplam 19 bin 96 kahraman emniyet personelimizin yeni görev yerlerini belirledik" dedi.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün 2026 Yılı Genel Atama Dönemi kapsamında, 1528 amirimiz ve 17 bin 568 polis memurumuz olmak üzere toplam 19 bin 96 kahraman emniyet personelimizin yeni görev yerlerini belirledik. Her biri; milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve kamu düzenimizin muhafazası için gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla görev yapan teşkilat mensuplarımız, yeni görev yerlerinde de aynı inanç, azim ve sorumluluk anlayışıyla hizmet etmeyi sürdürecektir. Türk Polis Teşkilatımız, devletimizin kudretini, milletimizin duasını ve ay yıldızlı bayrağımızın emanetini omuzlarında taşımaktadır. Atamaların Emniyet Teşkilatımıza, personelimize ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim her birini görünür görünmez her türlü tehlikeden muhafaza eylesin. Görevlerinde muvaffakiyetler versin. Allah yar ve yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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