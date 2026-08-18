2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖSYM, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçları https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Kayıtlar 24-28 Ağustos, elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos'ta yapılacak. Yerleşemeyenler için ek tercih süreci olacak.

(ANKARA) - 2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM, adayların yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr internet adresinden adresinden öğrenebileceklerini duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YSK yerleştirme sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ersoy, sınava giren adayları tebrik ederek, verimli eğitim süreci dileklerini paylaştı. Her hangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci olacağını açıklayan Ersoy, kayıt işlemlerinin 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında, elektronik kayıtlarını ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılabileceğini belirtti.

Ersoy, "Sınava hazırlık sürecini özverili çalışmalarıyla geride bırakan adaylarımızı, adaylarımıza katkı sağlayan öğretmenlerimizi ve büyük fedakarlıklar yaparak adeta sınav sürecini adaylarla birlikte yaşayan ailelerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Güncel, ÖSYM, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bozcaada’da kayıp dalgıç için 5. gün Bozcaada'da kayıp dalgıç için 5. gün
Erzincan’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 1’i ağır 7 kişi yaralandı Erzincan’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 1’i ağır 7 kişi yaralandı
Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Yalova’da anıldı Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova’da anıldı
Otelde dehşet: Tartıştığı kadını 5. kattan aşağı attı Otelde dehşet: Tartıştığı kadını 5. kattan aşağı attı
Netanyahu sınırı aştı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdi Netanyahu sınırı aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdi
Kurban sayısını kendisi bile hatırlamıyor “Kara Dul” için yolun sonu Kurban sayısını kendisi bile hatırlamıyor! “Kara Dul” için yolun sonu

01:02
Aralarında İran, Katar, Kuveyt ve Ürdün’ün de bulunduğu 9 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Aralarında İran, Katar, Kuveyt ve Ürdün'ün de bulunduğu 9 ülkeye yeni büyükelçi atandı
00:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
00:10
Galatasaray Batrakov’u İstanbul’a getiriyor
Galatasaray Batrakov'u İstanbul'a getiriyor
00:07
Çerçeve yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Çerçeve yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi
23:24
Hacı Bektaş anmasında Sabahat Akkiraz sahneye çıktı, Tülay Hatimoğulları protokoldeki yerini terk etti
Hacı Bektaş anmasında Sabahat Akkiraz sahneye çıktı, Tülay Hatimoğulları protokoldeki yerini terk etti
23:16
Kolombiya’da depremden bir hafta sonra gökyüzü kızıla büründü Görüntüler dikkat çekti
Kolombiya'da depremden bir hafta sonra gökyüzü kızıla büründü! Görüntüler dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 06:17:05. #7.12#
SON DAKİKA: 2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.