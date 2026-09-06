2027 bütçe açığı hedefi milli gelire oranla yüzde 2,8'e düşürülecek
Hazine ve Maliye Bakanı Yılmaz, 2027'de yüzde 3,5 olarak öngörülen bütçe açığının milli gelire oranını, program dönemi sonunda yüzde 2,8'e indirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Bu hedef, kamu mali disiplinini güçlendirerek ekonomik istikrarı pekiştirmeyi amaçlıyor.
Yılmaz: "2027'de yüzde 3,5 olarak öngördüğümüz bütçe açığımızın milli gelire oranını, program dönemi sonunda yüzde 2,8'e düşürmeyi hedefliyoruz"
Kaynak: AA
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