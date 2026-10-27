2027'de 1100 yazma ve nadide eserin restorasyonu gerçekleştirilecek - Son Dakika
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2027'de 1100 yazma ve nadide eserin restorasyonu gerçekleştirilecek

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2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'na göre 1100 yazma ve nadide eserin restorasyonu gerçekleştirilecek, 20 bin yazma ve nadir eser dijital arşive kazandırılacak. Program ayrıca 10 yeni nesil kütüphanenin açılmasını ve 4 bin eserin yazma eser kütüphanelerine kazandırılmasını öngörüyor.

FATMA NUR CANDAN/YASEMİN KALYONCUOĞLU - Türkiye'de 2027'de 10 yeni nesil kütüphanenin hizmete açılması, 20 bin yazma ve nadir eserin dijitalleştirilmesi, 1100 yazma ve nadide eserin restore edilmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin "2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan yaptığı derlemeye göre, kütüphane hizmetlerinin yaygınlaştırılması, bilgi kaynaklarının korunması ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.

Bu kapsamda, kütüphanelerin yalnızca bilgi kaynaklarının korunduğu ve ödünç verildiği alanlar olmaktan çıkarılarak bilginin üretildiği, paylaşıldığı ve toplumun sosyalleştiği mekanlara dönüştürülmesi amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

2018'den bu yana 29 yeni nesil kütüphane binasının yapımı tamamlanırken, 616 kütüphane modern donanımlarla yeniden yapılandırılarak hizmete açıldı.

Türkiye'de 160 bin kişilik kapasiteye ve 777 bin metrekareyi aşan kapalı alana sahip 1300'ün üzerinde halk kütüphanesi hizmet veriyor.

2025 itibarıyla halk kütüphanelerindeki kitap sayısı 26,1 milyona, üye sayısı 7,2 milyona, kullanıcı sayısı ise 39,2 milyon kişiye ulaştı.

Gelecek yıl 10 yeni nesil kütüphanenin açılması, 12 kütüphanenin inşaatının tamamlanması ve 12 kütüphanenin işlevsel olarak yeniden yapılandırılması planlanıyor.

Kültürel altyapının geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında ayrıca 2 kültür merkezinin yapımı tamamlanarak hizmete açılacak.

45 Türk-İslam klasiği yayımlanacak

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının koleksiyonlarında, İslam ve Türk-İslam tarihinin entelektüel hafızasını barındıran 811 bin 527 yazma ve nadir matbu eser bulunuyor.

2012'den bu yana 27 bin 201 yazma ve nadir matbu eser satın alınarak koleksiyonlara eklenirken, yazma eser kütüphanelerindeki eserlerin sayısallaştırılma oranı yüzde 93'e ulaştı.

2027'de 20 bin yazma ve nadir eserin sayısallaştırılarak dijital arşivlerinin oluşturulması, 1100 yazma ve nadide eserin restorasyonunun gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel koleksiyonlarda bulunan 4 bin yazma ve nadir matbu eserin satın alma ve bağış yoluyla yazma eser kütüphanelerine kazandırılması hedefleniyor.

Program kapsamında Türk-İslam klasiği 45 yazma eserin yayımlanması, 27 bin eserin detaylı bibliyografik künyesinin çıkarılması ve yazma ve nadir eserler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde 251 kültürel ve bilimsel etkinlik düzenlenmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA
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