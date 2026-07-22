2027 Hac Kurası Çekildi: 84 Bin 942 Kişi Belli Oldu - Son Dakika
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2027 Hac Kurası Çekildi: 84 Bin 942 Kişi Belli Oldu

22.07.2026 12:44
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 yılı hac kurasını noter huzurunda çekti. 1 milyon 878 bin 46 aday arasından 84 bin 942 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Sonuçlar e-Devlet ve SMS ile bildirilecek.

ANKARA'da hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adaylarına yönelik 2027 yılı hac kurası çekildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura törenine; Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı üst düzey yöneticileri ve hacı adayları katıldı. Çekilen kura sonucunda 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı arasından 84 bin 942 kişi, hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Hacı adayları, sonuçları saat 20.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Kura sonuçları ayrıca kısa mesaj (SMS) yoluyla bildirilecek.

'HAC YOLCULUĞU, ÖNCE GÖNÜLDE BAŞLAR'

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, "Hac yolculuğu, önce gönülde başlar. Aslolan yüreğimizde hissettiğimiz duygu ve heyecandır. Kurada adı çıkanların sevinci de bu umudu seneye taşıyanların hüznü de Allah katında çok kıymetlidir. Çünkü yaptığımız ve yapacağımız bütün ibadetlerde önemli olan imanımız, niyetimiz ve samimiyetimizdir. Cenabıallah, kalbimizde taşıdığımız imanımıza, niyetimize ve samimiyetimize bakacaktır. Amellerimiz niyetlerimize göre değer kazanacaktır. Dolayısıyla kura sonucu ne olursa olsun niyetimiz halis ise o bizi Allah'ın rızasına ulaştıracaktır. Bugün kurada ismi çıkan kardeşlerimiz elbette büyük bir sevinç yaşayacaktır. İsmi çıkmayan kardeşlerimize düşen ise umut ve heyecanlarını diri tutmaktır. Gönüllerinde taşıdıkları Kabe özlemini muhafaza etmektir. Çünkü Rabb'imizin davetine içtenlikle icabet etme arzusu başlı başına büyük ve kıymetli bir iştir. İnanıyoruz ki bugün sevinç yaşayan kardeşlerimizin mutluluğu da sabırla beklemeye devam edecek kardeşlerimizin teslimiyeti de Allah katında karşılıksız kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

'ORANTILI BİR KONTENJAN UYGULAMASI YAPILMAKTA'

Safi Arpaguş ayrıca, "Elbette gönlümüz ister ki hac için başvuran her bir vatandaşımızı kutsal beldelere uğurlayabilelim ve onları orada şerefle ağırlayabilelim. Ancak, hac ibadeti zaman ve mekan bakımından belirli sınırlara sahip bir ibadettir. Bu ibadetin gerçekleştirildiği mekanlar olan Mescid-i Haram, Arafat, Mina ve Müzdelife'nin kapasitesi sebebiyle bütün ülkeler için nüfusları ile orantılı bir kota ve kontenjan uygulaması yapılmaktadır. Bu kapsamda ülkemize 84 bin 942 kişilik bir kontenjan tanınmaktadır. 2027 yılı hac kurasına katılmaya hak kazanan vatandaşlarımızın sayısı ise 2 milyona yaklaşmış durumdadır. Dolayısıyla hacca gidecek kardeşlerimizi ancak kura çekmek suretiyle belirleyebiliyoruz. Birazdan yapılacak kura çekimi sonucunda kesin kayıt hakkı elde edecek kardeşlerimizi şimdiden tebrik ediyor; bu kutlu yolculuğun kendileri için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle önemli bir hususu da özellikle hatırlatmak istiyorum. Son yıllarda Suudi Arabistan makamları hac organizasyonuna ilişkin kuralları büyük bir hassasiyetle uygulamaktadır. Resmi bir hac organizasyonuna dahil olmayan, hac vizesi ve 'Nüsük Kartı' bulunmayan kişilerin kutsal bölgelere girişlerine izin verilmemektedir. Bu sebeple vatandaşlarımızın farklı vaatlerde bulunan kişi ve oluşumlara kesinlikle itibar etmemeleri büyük önem arz etmektedir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 2027 Hac Kurası Çekildi: 84 Bin 942 Kişi Belli Oldu - Son Dakika

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