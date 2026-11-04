203 yolcuyla Kamboçya'da mahsur kalan Odyssey, dünya turunu yarıda bırakıp ayrıldı - Son Dakika
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203 yolcuyla Kamboçya'da mahsur kalan Odyssey, dünya turunu yarıda bırakıp ayrıldı

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203 yolcuyla Kamboçya\'da mahsur kalan Odyssey, dünya turunu yarıda bırakıp ayrıldı
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Yakıt parası kalmadığı için Kamboçya'da 203 yolcuyla mahsur kalan Odyssey, yakıt ikmalinin ardından dünya turunu yarıda keserek ülkeden ayrıldı. Gemiyi işleten Villa Vie Residences, artan yakıt maliyetleri nedeniyle seferlerini askıya aldı.

PUNOM PEN, 4 Kasım (Xinhua) -- Yakıt parası kalmadığı için 200'den fazla yolcusuyla Kamboçya'da mahsur kalan kruvaziyer gemisi, dünya turunu yarıda keserek ülkeden ayrıldı.

Preah Sihanouk Eyaleti Turizm Departmanı Direktörü Tang Sochetkresna, Xinhua'ya telefonla yaptığı açıklamada, "Kruvaziyer gemisi, yakıt ikmalinin ardından çarşamba günü saat 00.25'te Sihanoukville Özerk Limanı'ndan ayrıldı" dedi.

Geminin mürettebatın bir bölümüyle yola çıktığını, diğer mürettebat üyelerinin ise daha önce uçakla ülkeden ayrıldığını kaydeden Tang, geminin bir sonraki varış noktası hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.

Florida merkezli Villa Vie Residences tarafından işletilen Odyssey gemisi, Tayland'ın ardından 23 Ekim'de 203 yolcu ve 156 mürettebatıyla Kamboçya'nın kıyı kenti Sihanoukville'e gelmişti. Şirket, 27 Ekim'de akaryakıt satın almak için yeterli paralarının bulunmadığı gerekçesiyle tüm yolcuları gemiden indirdi.

Kamboçya İçişleri Bakanı Sar Sokha, Göçmenlik Genel Müdürlüğü'nün gemiden indirilen 15 farklı ülkenin vatandaşlarına turist vizesi verdiğini söyledi.

Villa Vie Residences, hızla yükselen yakıt maliyetleri nedeniyle kruvaziyer gemisinin faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı. Daha önce kabin başına aylık ortalama yaklaşık 1.800 ABD doları olan yakıt giderlerinin Asya'nın bazı bölgelerinde son dönemde 6.000-8.000 ABD dolarına yükseldiğine dikkat çeken şirket, bu durumun sürdürülemez olduğunu belirtti. Şirket yönetimi, mali krizin 2026'nın ilk aylarında başladığını ifade etti.

Kapsamlı onarımdan geçen gemi, Ekim 2024'te Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'tan yola çıkmıştı. Dünya turunun üç buçuk yıl sürmesi planlanıyordu.

Kaynak: Xinhua
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