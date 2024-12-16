21. Uluslararası Gastronomi Festivali Şile'de Başlıyor

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(İSTANBUL)- Şile Belediyesi ve Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) iş birliğiyle düzenlenen 21'inci Uluslararası Gastronomi Festivali, kapılarını açıyor. 18-21 Aralık günleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda, 24 ülkeden 2 bin yarışmacı, 140 kişilik jüriye çeşitli kategorilerde hünerlerini sergileyecek.

18-21 Aralık günleri arasında Şile Nikah Sarayı ve Şile Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek festival, 24 ülkeden 2 bin yarışmacı, alanında uzman 140 şef ve binlerce ziyaretçinin katılımıyla kapılarını açacak.

Yarışmanın jüri koltuğunda, dünyanın dört bir yanından gelen 140 şef oturacak. Ayrıca etkinlik boyunca, 100'ün üzerinde maket pasta yarışacak ve sergilenecek. Lise öğrencileri, üniversite ekipleri, gastronomi öğrencileri ve profesyonel şefler ile 2 bin yarışmacı, çeşitli kategorilerde hünerlerini sergileyecek.

21'inci Uluslararası Gastronomi Festivali, Şile'nin doğası ve kültürel zenginliği ile ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.