21 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı

Kocaeli'de hakkında 21 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve silahlı yağma" suçundan 21 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü N.M'yi gözaltına aldı.

Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.