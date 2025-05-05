Kocaeli'de hakkında 21 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve silahlı yağma" suçundan 21 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü N.M'yi gözaltına aldı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › 21 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı - Son Dakika
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