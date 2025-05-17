22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü - Son Dakika
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22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genelgesiyle her yıl 22 Mayıs, 'Finansal Okuryazarlık Günü' olarak kutlanacak. Genelgede, finansal okuryazarlığın bireysel ve toplumsal refah için önemi vurgulanırken, farklı kitlelere yönelik eğitimin artırılması gerektiği belirtildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun koordinasyonunda gerçekleştirilecek etkinliklerle finansal eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin sürdürülmesi hedefleniyor.

17.05.2025 03:07
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle, her yıl 22 Mayıs, "Finansal Okuryazarlık Günü" olarak kutlanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Okuryazarlık Günü" konulu genelgede, finansal okuryazarlığın, yalnızca bireylerin kişisel bütçelerini yönetebilmeleri açısından değil, aynı zamanda toplumun genel refahının artırılması, finansal sistemde istikrarın sağlanması ve ülkenin ekonomik direncinin güçlendirilmesi bakımından stratejik öneme sahip olduğu belirtildi.

Sermaye piyasasına yatırım kültürünün oluşturulması, mevcut ve potansiyel yatırımcıların sermaye piyasalarına olan güveninin ve farkındalığının artırılması için okul öncesi ve okul çağındaki çocuklardan gençlere, hane halkından piyasa profesyonellerine kadar belirlenmiş farklı hedef kitlelerine ihtiyaçları ve donanımları gözetilerek, uygun iletişim kanalları aracılığıyla bilgilendirme yapılmasının önem arz ettiği vurgulanan genelgede, şunlar kaydedildi:

"Dijitalleşme ile çeşitlenen finansal ürün ve hizmetlere yönelik yatırımcıların ve finansal tüketicilerin bilgi düzeyinin artırılarak piyasa risklerine karşı korunabilmeleri ve bilinçli tercihler yaparak isabetli kararlar alabilmeleri için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin geniş kitlelere ulaştırılması elzemdir. Bu kapsamda finansal eğitimin sürekli hale getirilmesi ile finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması, giderek karmaşık hale gelen finansal piyasaların bilinirliğini ve farklı kesimlerin finansal piyasalara güvenli bir şekilde katılım olanağını artırarak, ekonomik kalkınmamıza da katkı sağlayacaktır."

Genelgede, 29021 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları" çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ülke genelindeki finansal eğitim eylem planı çalışmalarında koordinatör kurum olarak görevlendirildiği anımsatıldı.

Finansal okuryazarlık bilincinin ve finansal farkındalığın arttırılması ile konunun daha geniş kitlelere duyurulması amacıyla her yıl Sermaye Piyasası Kurulunun koordinasyonunda 22 Mayıs'ın "Finansal Okuryazarlık Günü" olarak kutlanacağı aktarılan genelgede, "Okuryazarlık Günü kapsamında düzenlenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu, kurum ve kuruluşlarınca öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü - Son Dakika

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