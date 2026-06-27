22 Yaşında Süt Sığırcılığına Yöneldi - Son Dakika
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22 Yaşında Süt Sığırcılığına Yöneldi

22 Yaşında Süt Sığırcılığına Yöneldi
27.06.2026 11:35
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Konya'da Tarım Bakanlığı'nın projesinden faydalanan Hasan Altun, çiftliğini büyütmeyi hedefliyor.

Konya'nın Hadim ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının "Uzman Eller Projesi"nden faydalanan 22 yaşındaki veteriner teknisyeni Hasan Altun, 12 hayvanı bulunan çiftliğinde süt sığırcılığı yapıyor.

Hadim'de küçükbaş yetiştiren ailesinin yönlendirmesiyle Seydişehir Suğla Tarım Meslek Lisesini bitirdikten sonra İzmir'de büyükbaş çiftliğinde veteriner teknisyeni olarak çalışmaya başlayan 22 yaşındaki Hasan Altun, kendi çiftliğini kurmak için araştırmalara başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller" projesinden faydalanan Altun, aldığı 3 gebe düve ile başladığı süt sığırcılığını büyütmeyi hedefliyor.

Hasan Altun, AA muhabirine dedesinin de 2018'e kadar küçükbaş yetiştirdiğini ifade ederek, 2020'de babasıyla büyükbaş besi işletmesi kurduklarını anlattı.

Altun, 2022'de Seydişehir Suğla Tarım Meslek Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı alanından mezun olduğunu belirterek, "Aile işletmesi de büyükbaş besi çiftliğiydi. Yaklaşık bir sene kadar İzmir'in Ödemiş ilçesinde çalıştım. Orada edindiğim bilgi ve tecrübeyle süt işletmesine döndük. Kendi kendine yeten bir işletme kurmaktı amacımız." dedi.

Yaklaşık 3 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının "Uzman Eller Projesi"nden faydalanarak simental cinsi 3 gebe düve aldıklarını dile getiren Altun, şu an çiftlikte 12 hayvan olduğunu, bunların 9'unun sağmal olduğunu söyledi.

Çiftliğini büyütmek istiyor

Altun, simental cinsinin bölgenin coğrafi ve iklim koşullarına uygun olduğunu aktararak, her hayvandan günde ortalama 25 litre süt aldıklarını ifade etti.

En büyük destekçisinin ailesi olduğunu vurgulayan Altun, "Eğitimini aldıktan sonra ben de hayvancılığa devam ettim. Hayvanlara bakım, besleme gibi işlemlerin dışında müdahaleyi de ben yapıyorum. Doğumda yanlarındayım, aşılama yapıyorum. Günde yaklaşık 210 litre sütü toptancıya veriyoruz o da büyük firmalara ulaştırıyor." diye konuştu.

Altun, hedeflerinin sağmal sayısını artırarak, çiftliği büyütmek olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Hasan Altun, Ekonomi, Güncel, Tarım, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 22 Yaşında Süt Sığırcılığına Yöneldi - Son Dakika

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