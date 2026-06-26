22 Yıl 8 Aylık Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı

Kayseri'de, 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ç. (35) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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