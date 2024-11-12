23 Fenomena Yasa Dışı Bahis Soruşturması - Son Dakika
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23 Fenomena Yasa Dışı Bahis Soruşturması

23 Fenomena Yasa Dışı Bahis Soruşturması

İstanbul'da 23 sanatçı ve fenomen hakkında yasa dışı bahis soruşturması; 12'si tutuklandı.

12.11.2024 20:29
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Ayşe GÜREL/-İSTANBUL'da yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada 12 şüphelinin tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 fenomenin hesaplarının erişime kapatılması talebi, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya platformlarında yüksek takipçili bazı fenomenlerin ve ünlülerin de aralarında bulunduğu hesaplarda çevrimiçi yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı tespit edilmişti. Çalışmalar kapsamında aralarında sanatçı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ile sosyal medyada yaklaşık 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz'ında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmış, 16 kişi gözaltına alınırken 5 kişinin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti. Emniyette işlemleri tamamlanan 16 kişi Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmiş Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil 'Ev Hapsi' kararıyla serbest bırakılırken, Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçlar ve sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ında aralarında bulunduğu 12 kişi ise tutuklanmış, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

8 ŞÜPHELİNİN SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün tutuklanan sosyal medya fenomenlerden 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, Emirhan Karauç, Aleyna Göreci, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Aleksandr Maenshıkov, Muhammet Sümertaş, Esma Sözen, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak, Sefa Caner Sarıçam ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar olmak üzere 12 şüphelinin sosyal medya hesaplarının erişime engellenmesi talebi 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce kabul edildi. 8 şüphelinin hesaplarına erişim engeli kararı verilirken, diğer 4 şüphelinin hesaplarına erişim yasağı getirilmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 23 Fenomena Yasa Dışı Bahis Soruşturması - Son Dakika

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