23 ilde son 5 günde yapılan siber operasyonlarda 521 şüpheliden 367'si tutuklandı - Son Dakika
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23 ilde son 5 günde yapılan siber operasyonlarda 521 şüpheliden 367'si tutuklandı

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İçişleri Bakanlığı, son 5 günde 23 ilde siber operasyonlarda 521 şüphelinin yakalandığını, 367'sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda 114 kişiye adli kontrol uygulanırken, zanlıların dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği suçlarına karıştığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 23 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 521 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 367'sinin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, il emniyet müdürlüklerinin siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince "nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 521 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 367'si tutuklanırken, 114'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin ise işlemleri sürüyor.

Zanlıların, sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden "satılık araç, düşük faizli kredi, araç kiralama ve kapora bedeli" temasıyla vatandaşları dolandırdığı, yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattığı belirlendi.

Şüphelilerin, ayrıca vatandaşların mobil bankacılık ile oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladığı ve çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundurduğu tespit edildi.

Açıklamada, "Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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