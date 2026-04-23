Bakırköy'de 23 Nisan Coşkusu... Belediye Başkanlığı Koltuğu Çocukların Oldu

23.04.2026 13:42  Güncelleme: 14:59
Bakırköy'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen resmi törende, minik öğrenciler Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nu ziyaret etti. 10 yaşındaki Feyza, başkanlık koltuğuna oturarak bayram coşkusunu yaşadı.

(İSTANBUL) - Bakırköy'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi törenin ardından Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nu makamında ziyaret eden ilkokul öğrencileri, başkanlık koltuğuna oturarak bayram coşkusunu yaşadı.

Bakırköy'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Bakırköy Kaymakamı Recai Karal ve Başkan Ovalıoğlu ile birlikte ilçe protokolü de katıldı. Programda Atatürk büstüne çelenk sunulurken, programın ardından Bakırköy İlkokulu öğrencileri, Ovalıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Minik öğrencilerle bir araya gelen Ovalıoğlu, çocuklarla samimi ve renkli bir sohbet gerçekleştirdi ve öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Başkanlık koltuğuna Feyza oturdu

Makam ziyaretinde 10 yaşındaki Feyza, Ovalıoğlu'nun makam koltuğuna oturdu. Renkli ziyarette, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler, hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz" sözlerine atıfta bulunan küçük başkan Feyza, duygu dolu anlar yaşattı.

Ovalıoğlu da "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğumu Feyza Başkanımıza güvenle teslim ettim. Başkan yardımcılarımız Kumsal ve Defne, Özel Kalem Müdürümüz Hasan ve yardımcısı Alparslan ile çocukların hayalindeki Bakırköy'ü birlikte inşa edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük emaneti Cumhuriyetimize ilelebet sahip çıkacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım’dan korkuyor, elinde bir şeyler var Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var
İstanbul Boğazı bugün deniz trafiğine kapatılacak İstanbul Boğazı bugün deniz trafiğine kapatılacak
Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, sörf yaparken aşk tazeledi Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, sörf yaparken aşk tazeledi
Üsküdar’da 18 yıl önceki cinayet ’kan örneği’ ile çözüldü Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN’ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri: Böyle bir risk nasıl alınır Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri: Böyle bir risk nasıl alınır?

15:12
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü CHP’liler çocuklara sırtlarını döndü
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü
14:13
Derbi kavgası günler öncesinden başladı Galatasaray’ın açıklamasına Fenerbahçe’den jet yanıt
Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
14:01
Dünya Kupası öncesi Milli Takım’a şok Arda Güler sezonu kapattı
Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
13:10
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci’ye devretti İşte verdiği mesaj
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci'ye devretti! İşte verdiği mesaj
13:01
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
12:48
Azerbaycan’dan İsrail’e “bağımsızlık günü“ kutlaması
Azerbaycan'dan İsrail'e "bağımsızlık günü" kutlaması
