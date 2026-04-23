Bakırköy'de 23 Nisan Coşkusu... Belediye Başkanlığı Koltuğu Çocukların Oldu

(İSTANBUL) - Bakırköy'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi törenin ardından Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nu makamında ziyaret eden ilkokul öğrencileri, başkanlık koltuğuna oturarak bayram coşkusunu yaşadı.

Bakırköy'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Bakırköy Kaymakamı Recai Karal ve Başkan Ovalıoğlu ile birlikte ilçe protokolü de katıldı. Programda Atatürk büstüne çelenk sunulurken, programın ardından Bakırköy İlkokulu öğrencileri, Ovalıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Minik öğrencilerle bir araya gelen Ovalıoğlu, çocuklarla samimi ve renkli bir sohbet gerçekleştirdi ve öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Başkanlık koltuğuna Feyza oturdu

Makam ziyaretinde 10 yaşındaki Feyza, Ovalıoğlu'nun makam koltuğuna oturdu. Renkli ziyarette, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler, hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz" sözlerine atıfta bulunan küçük başkan Feyza, duygu dolu anlar yaşattı.

Ovalıoğlu da "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğumu Feyza Başkanımıza güvenle teslim ettim. Başkan yardımcılarımız Kumsal ve Defne, Özel Kalem Müdürümüz Hasan ve yardımcısı Alparslan ile çocukların hayalindeki Bakırköy'ü birlikte inşa edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük emaneti Cumhuriyetimize ilelebet sahip çıkacağız" diye konuştu.