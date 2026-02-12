23 Nisan İçin Yarışma Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

23 Nisan İçin Yarışma Düzenlendi

12.02.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yarışma açtı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 106'ncı yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında; ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenecek.

Bakanlıkta yapılan açıklamaya göre; TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek yarışmaya başvurular başladı. Resmi ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrenciler, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin simgesi, milli iradenin tarih sahnesine çıktığı en anlamlı günlerden biri olan 23 Nisan'la ilgili duygularını, edebi eserlerle kaleme alacak.

TÜM İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ KATILABİLECEK

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, yarınların teminatı çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemini kavratma, milli egemenlik bilincini pekiştirme ve öğrencilerin duygu ve düşüncelerini sanatsal yollarla ifade etmelerine imkan sağlama amacı taşıyan yarışmaya, tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilecek. Resmi ilkokullarda resim, resmi ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenecek yarışmada her kategoride ilk üçe giren eserlerin sahibi öğrenciler ve mansiyon alanlar ödüllendirilecek. Yarışma sonucunda dereceye giren eserler, 2-3 Nisan 2026'da Milli Eğitim Bakanlığı web sitesinden ilan edilecek. Ödül töreni, 23 Nisan haftasında TBMM'de düzenlenecek.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Nisan, Etkinlik, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel 23 Nisan İçin Yarışma Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi

11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 12:40:13. #7.11#
SON DAKİKA: 23 Nisan İçin Yarışma Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.