23 Nisan Kutlamaları İçin Toplantı - Son Dakika
23 Nisan Kutlamaları İçin Toplantı

25.03.2026 15:07
Bakan Tekin, 81 ilden çocuklarla 23 Nisan etkinliklerini planlamak üzere toplandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ili temsilen seçilen çocuklardan oluşan "23 Nisan Çocuk Bayramı Düzenleme Kurulu" toplantısına katıldı.

Bakanlığın açıklamasına göre, Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye genelinde yapılacak kutlama ve etkinlikleri belirlemek üzere 81 ilden seçilen çocuklardan oluşan ve geçen yıl hayata geçirilen "23 Nisan Çocuk Bayramı Düzenleme Kurulu" toplantısında öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Çevrim içi düzenlenen toplantıda konuşan Tekin, katılımları için öğrencilere, öğretmenlere ve destekleri için velilere teşekkür etti.

Tekin, "Dünyada demokrasi kültürünü, ülkeye, ulusa, millete sahip çıkma kültürünü bu kadar erken yaşta başlatan başka bir devlet, başka bir lider, başka bir ulus yok. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1920'de temellerini attığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek üzere bir kuşak, bir nesil yetiştirme görevini kamuya, devlete yüklüyor." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak, emanet bırakılan bu mirası korumak ve çocukların iyi yetişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Tekin, "23 Nisan'ın da içinde bulunduğu dönemi, hem bu anlamda çocuklarımıza sorumluluklarını hatırlatacak hem demokrasiye, devlete devamlılık sağlayabilecek şekilde sahip çıkacak bir kuşak yetiştirmek üzere çaba sarf ediyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızın, idareci arkadaşlarımızın, bizlerin ana görevi, yapmak istediği yegane şey bu." değerlendirmesinde bulundu.

23 Nisan düzenleme kurulunun bu anlamda geçen yıl hayata geçirildiğini hatırlatan Bakan Tekin, 23 Nisan'ı kapsayan haftada neler yapılması gerektiğini, paydaşları olarak kabul ettikleri çocuklara danışmak istediklerini belirtti.

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, ulusun ve devletin devamlılığına sahip çıkacak bir kuşak yetiştirmek ve bu süreçte karşılıklı istişare kültürünü beslemek üzere kurgulandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Başlattığımız şeyin 23 Nisan ile ilgili versiyonu da bu oldu. Biz bu anlamda, bu süreçte sizin bize önereceklerinizi çok önemsiyoruz. Biz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı hem ulusal egemenliğimize hem de çocuklarımıza hak ettikleri değeri verecek şekilde, coşkuyla, heyecanla kutlayacağımız bir etkinlik dönemi oluşturmak istiyoruz. Emeği geçen hepinize, bütün öğretmen arkadaşlarımıza, öğrenci arkadaşlarımıza, velilerinize teşekkür ediyoruz."

81 ilden öğrencilerin tek tek söz alarak hayal ettikleri programları ve görüşlerini paylaştığı toplantıda, müzik ve halk oyunları etkinliklerinin artırılması, spor ve bilim dünyasından tanınmış isimlerle bir araya gelme imkanı sunulması ve okul bahçelerine oyun alanları kurulması gibi çeşitli öneriler dile getirildi.

Söz alan öğrenciler, görüşlerine değer verilmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, kendilerine armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında fikirlerinin sorulmasının ve bu doğrultuda çalışmalar yapılmasının kendileri için anlamlı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 23 Nisan Kutlamaları İçin Toplantı - Son Dakika

15:56
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
SON DAKİKA: 23 Nisan Kutlamaları İçin Toplantı - Son Dakika
